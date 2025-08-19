Более 50 фактов незаконной рубки зафиксировали в Подмосковье с начала года

Лесная охрана комитета лесного хозяйства ежедневно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений. С начала 2025 года зафиксировано 56 таких нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время возбуждено 8 уголовных дел, привлечено 25 лиц к административной ответственности, назначены административные штрафы на общую сумму 1 171 000 рублей, по остальным нарушениям проводятся процессуальные действия. Общий вред, причиненный лесам, составил свыше 5,7 млн рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

до 5 000 рублей;

на должностных лиц — до 50 000 рублей;

на юридических лиц — до 500 000 рублей.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (ст. 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 или 2) незаконная рубка, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.