Более 50 аттракционов прошло проверку в Подмосковье

Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья за прошедшую неделю проверил 51 аттракцион в регионе. Ни у одного развлекательного технического средства не было выявлено нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аттракционов в Подмосковье много, желающих на них прокататься, особенно в летний период, достаточно, поэтому регулярные проверки развлекательных технических средств необходимы, от такой работы зависит безопасность наших граждан, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Не нужно думать, что проверки — это «сезонное явление». Нет, ведь на смену летним аттракционам приходят зимние, такие как: ледяные горки, тюбинговые трассы. Также не стоит забывать о крытых парках развлечений, где карусели и ракеты эксплуатируются круглый год. Инспекторы Гостехнадзора проводят надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, выявляют нарушения эксплуатации, выдают предостережения безответственным собственникам аттракционов, проводят с ними разъяснительные беседы, если этих мер оказывается недостаточно, то уже решается вопрос об административном наказании».

На прошлой неделе проверку Гостехнадзора в области прошло 42 аттракциона, у одного из которых было выявлено нарушение правил эксплуатации.

«С начала года на нарушителей ведомством наложено штрафов на сумму 135 тысяч рублей. Управлением выдано 24 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Сотрудниками Управления Гостехнадзора еженедельно проводятся вебинары по порядку государственной регистрации аттракционов и осуществлению регионального государственного надзора. Все наши инспекторы — профессионалы своего дела, ведь от их компетентности и профессионализма зависят жизни и здоровье жителей региона», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.