Более 5 тыс жителей Лобни приняли участие в открытии зимнего сезона

В Центральном парке городского округа Лобня торжественно открыли зимний сезон. На мероприятие собралось около 5 тыс. человек. Для жителей была подготовлена праздничная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Также для гостей праздника были организованы интерактивные игры, творческие мастер-классы и горячий чай, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии перед горожанами выступила глава города Анна Кротова со своей командой. Глава муниципалитета вручила Деду Морозу символическое письмо с планами на будущий год. Среди них: сквер и парк «Защитников Москвы», лодочная станция, проектирование улицы 40 лет Октября, расширение дорог в городе и окончание ремонта Северного обхода Лобни.

После выступления, традиционно, Дед Мороз со Снегурочкой и командой главы города открыли новогоднюю елку — главный символ праздника засиял огнями.

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