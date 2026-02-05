Более 5 тыс заявок на градостроительные планы подали на портале Подмосковья за месяц

Более 5 тысяч заявок на оформление градостроительных планов земельных участков поступило на региональный портал госуслуг Московской области за последний месяц, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» доступна на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Кадастр и регистрация права». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, владеющие земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения составляет 14 рабочих дней.

Градостроительный план земельного участка требуется для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Этот документ является обязательным условием для проведения строительства и реконструкции капитальных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.