Более 5 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по физике

В 2025 году экзамен по физике выбрали более 5 000 выпускников — это на 10 % больше, чем в прошлом году. Каждый пятый выпускник набрал от 80 до 98 баллов, а 58 человек получили максимальные 100 баллов. Средний балл составил 65, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Эти результаты подтверждают стабильно высокий уровень подготовки по предмету в Подмосковье», — отметила министр образования Московской области Ингрид Валерьевна Пильдес.

Ранее, руководитель Рособрнадзора Анзор Ахмедович Музаев обратил внимание, что меры по развитию математического и естественно-научного образования дают положительный эффект. ЕГЭ по физике вновь выбирают все больше выпускников.

«Надеемся, что в этом году заложена тенденция на рост интереса к физике и, как следствие, к поступлению в вузы на инженерные и технические направления», — подчеркнул он.

В Подмосковье активно реализуется система поддержки школьников в подготовке к экзамену.

«Мы не ограничиваемся только основными уроками: проводим консультации, организуем пробные работы в формате ЕГЭ, отслеживаем прогресс, выявляем проблемные темы. Для каждого ученика разрабатываем индивидуальный маршрут подготовки. Радует, что с каждым годом все больше детей интересуется физикой и инженерно-технологическими направлениями», — рассказала учитель физики школы № 3, руководитель городского методического объединения учителей физики в Реутове Наталья Иванова.

По данным предметной комиссии высокий уровень успешности выполнения заданий с кратким ответом №№ 1–20 в 2024 году составил — 76,3%, а уровень успешности выполнения заданий с развернутым ответом №№ 21-26 — 35%. Это говорит о достаточно высоком уровне подготовки школьников по темам, основные элементы содержания которых проверяются в экзамене.

Несмотря на то, что задания ЕГЭ по физике строго соответствуют школьной программе, в текущем году успешность выполнения заданий первой части превышает 70%, а второй части — приближается к 40%.

«Это неплохой результат, обусловленный тем, что физику сдают преимущественно ученики из профильных классов», — отметил председатель предметной комиссии ЕГЭ по физике, доцент МФТИ Владимир Усков.

В ведомстве подчеркнули: рост интереса к физике — это позитивный сигнал и для школ, и для системы профориентации. Старшеклассники все чаще выбирают инженерно-технический путь, востребованный на рынке труда и значимый для развития страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.