Более 5 тыс т картофеля собрали аграрии Подмосковья с начала уборочной кампании

На полях Московской области началась уборка картофеля ранних сортов. С начала уборочной кампании региональные сельхозтоваропроизводители накопали урожай с площади 0,23 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Валовый сбор картофеля на текущий момент составляет 5,9 тыс. тонн. Всего до конца уборочной кампании аграрии планируют обработать 12,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Средняя урожайность на гектар составляет 252 центнера», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Специалисты Минсельхоза Московской области уточняют, что наиболее распространенные сорта картофеля, которые выращивают на полях региона, являются среднеранний столовый сорт «Гала» с желтой окраской и гладкой кожурой, ранний сорт столового назначения «Ред Скарлет», устойчивый к жаркой погоде.

Среди крупнейших подмосковных агропредприятий отрасли, которые активно проводят уборочную кампанию — АО «Озеры» в городском округе Коломна, АО «Агрофирма Бунятино», ООО «Дока-Генные Технологии» в Дмитровском округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.