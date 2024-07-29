сегодня в 21:16

Более 5 тыс случаев незаконной торговли выявили у транспортных объектов Москвы

Свыше 5 тыс. случаев нелегальной торговли у транспортных объектов Москвы за I полугодие текущего года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Наиболее часто нелегальные уличные продавцы встречались у станций метро «Курская», «Текстильщики», «Кузьминки», «Домодедовская» и «Теплый Стан».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов по факту незаконной торговли вынесли более 4 тыс. административных постановлений.

В ведомстве отметили, что размер штрафа за незаконную торговлю для физлиц составляет 5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 50 тыс. рублей и юрлиц — 500 тыс. рублей.

Глава Дептранса добавил, что сотрудники организатора перевозок следят за тем, чтобы на станциях, транспортных хабах и остановках не было случаев незаконной торговли, так как данные товары не проходят проверку на качество и могут причинить вред покупателям.