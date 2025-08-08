Более 5 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в семинарах по сбору отходов

В проекте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по просвещению подрастающего поколения в сфере обращения с отходами приняли участие уже более 5 тыс. школьников начальных и средних классов образовательных учреждений региона. Более 2,5 тыс. — за июль, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Занятия на тему раздельного сбора отходов проводит председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

«Приятно видеть в каждой школе, куда мы приезжаем, ответственное отношение ребят к окружающей среде. Везде дети собирают пластиковые крышечки, макулатуру, в некоторых учреждениях и батарейки. Учителя по личной инициативе приучают детей сортировать вторичные ресурсы. Все собранное сырье школы сами отвозят в пункты приема, откуда отходы отправляются на переработку. Это нужное дело. Я считаю это большим достижением, мы смогли за короткий период донести до жителей региона важную информацию», — отметила Лилия Белова.

Просветительские уроки уже поведены в 15 муниципалитетах области.

Встречи со школьниками будут продолжены. Ежемесячно проводится порядка 50 экоуроков в разных образовательных учреждениях Московской области.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.