Более 5 тыс писем написали школьники Химок для бойцов СВО

С начала года школьники городского округа Химки написали более 5 тыс. писем для бойцов зоны специальной военной операции. Добрые пожелания и красочные открытки от ребят уже переданы военнослужащим на передовую через волонтеров. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Дети пишут от своего имени письма солдатам, совсем неважно, знает ли мальчишка или девчонка того военнослужащего, которому они шлют весточку. Нашим бойцам особенно приятно получить добрую весточку в виде письма, в которой есть добрые и теплые слова», — сказал депутат Химок, директор общеобразовательной школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В школах и дошкольных учреждениях городского округа Химки регулярно проводят акцию «Письмо солдату». Кроме того, муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в округе продолжается сбор гуманитарной помощи военнослужащим.

Вещи первой необходимости принимают в общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Кирова, дом № 19, а также в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б.

График работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все бойцы при встрече рассказывают, что больше всего на фронте ждут детских писем со словами поддержки.

«В Павловском Посаде, где мы были, там неожиданно сказали командиры, которые пороха понюхали, о том, что очень трогают письма и помощь, которые приходят от ребят», — сказал глава региона.