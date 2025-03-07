Более 5 тыс обращений в защиту детей поступило в аппарат омбудсмена Подмосковья

Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка в Московской области, ежегодно в аппарат детского правозащитника поступают тысячи обращений и звонков. Всего в ее адрес в 2024 году поступило 5 225 обращение, что на 6% больше, чем годом ранее (4 951) . И эта цифра год от года растет. Только за последние пять лет уполномоченным по правам ребенка в Московской области было рассмотрено почти 24 тысячи обращений, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Как отметила Ксения Мишонова, жителей больше всего волнуют семейные конфликты, защита жилищных прав, оформление пособий и выплат, получение мест в школах и детских садах, вопросы неблагополучия в семьях.

«Чаще всего мне пишут родители и бабушки, дедушки и другие родственники, опекуны и приемные родители, адвокаты и общественники. Но есть обращения и от самих детей — в этом году от них мы получили 38 писем, из которых 12 — о неблагополучии в семьях и о неисполнении родительских обязанностей. К детским обращениям относимся особенно внимательно и рассматриваем их в первую очередь», — поделилась Ксения Мишонова.

О неблагополучии в семьях часто пишут и взрослые: всего в прошлом году к детскому правозащитнику поступило 86 таких сообщений, в том числе 9 коллективных. Большинство из них при проверке не подтвердились, многие сопряжены с конфликтами между соседями, борьбой за тишину, а также с семейными спорами.

С полным текстом Доклада о деятельности подмосковного детского правозащитника можно будет ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.