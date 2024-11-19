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Более 5 тыс нарушений выявлено лесной охраной в Подмосковье в 2024 году

С начала года лесной охраной проведено более 63 тыс. мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. Во время патрулирований было выявлено 5 850 нарушений, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Больше всего нарушений лесного законодательства выявлено в Волоколамском — 927, Истринском — 638, Подольском — 366, Бородинском — 359 и Ступинском- 351 — лесничествах.

Чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной (2 789) и санитарной (1 262) безопасности в лесах, самовольно занимали лесные участки (1 036).

В отношении нарушителей, большая часть которых физические лица, был составлен 2 991 протокол об административных правонарушениях.

За первые две недели ноября проведено 1 950 патрулирований территории лесного фонда, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов, представителей территориальных подразделений МЧС и органов местного самоуправления.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.