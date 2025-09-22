Более 5 тыс детей-сирот Подмосковья автоматически получат стипендию губернатора

В Московской области предусмотрен ряд региональных и федеральных мер поддержки для детей-сирот: обеспечение жильем по достижению совершеннолетия, бесплатный проезд на городском транспорте, обучение на подготовительном отделении вуза за счет бюджета, зачисление в вуз в преимущественном порядке и на бюджет — по квоте, выплаты во время обучения, в том числе стипендия губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В сентябре свыше 5 тыс. детей-сирот начнут получать стипендию в размере 6 тыс. рублей ежемесячно. Эта выплата назначается автоматически и поступает на счета студентов. В этом году более 1300 первокурсников станут обладателями этой поддержки впервые», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Мера поддержки доступна для детей-сирот, которые учатся на очной форме в различных учебных учреждениях средне-специального и высшего образования. При этом назначение выплаты не зависит от местонахождения учебного учреждения, в котором они получают образование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении жильем детей-сирот в Подмосковье играют не только темпы и объемы, но и комфорт для ребят. Согласно федеральному закону, норма выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам — с 23 лет, но Московская область первой в РФ снизила порог до 18 лет.

«Для каждого человека важно иметь свой теплый, уютный дом, особенно, если у него нет поддержки родных и близких. С 2013-го мы выдали 8,5 тыс. квартир сиротам. В этом году жильем будут обеспечены 986 детей», — сказал губернатор.