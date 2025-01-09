Более 5 тыс детей провели зимние каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья

В Московской области с 28 декабря по 8 января прошла зимняя смена в детских оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Этой зимой в Московской области работали 29 загородных лагерей, где провели свои каникулы 5 тыс. детей. Самым популярным периодом для отдыха, по-прежнему, остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ежегодно в Подмосковье порядка 200 тыс. детей проводят каникулы в детских лагерях.

Каждая смена в лагерях отличается своей программой, которая составляется с учетом погодных условий, возраста детей и интересов у молодежи. Многие занятия проходят в помещении — бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы, творческие направления, но предусмотрена также и физическая активность на улице — это лыжи, коньки или снежная битва.

Зимняя смена отличается тем, что дети встречают Новый год в лагере. В «Литвиново» новогодняя ночь прошла с красочным шоу, вкусным фуршетом и зажигательными танцами.

Подать заявление на бесплатную путевку в лагерь можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.