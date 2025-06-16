Более 5 тыс детей отдохнут летом в школьных и загородных лагерях Подольска

В Подольске в течение лета в школьных и загородных лагерях отдохнут более 5 тыс. детей. Всего организовали 31 площадку при 23 образовательном учреждении, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение месяца для ребят проведут занятия по историческому, культурному, гражданскому и экологическому воспитанию, практические мастер-классы и динамичные командные игры. Разработаны патриотические программы, работают более 60 кружков и секций по интересам.

«Особое внимание уделяют изучению малой родины. Школьники посещают музеи, участвуют в экскурсиях по значимым местам округа и знакомятся с его богатым наследием. Каникулы — это время новых открытий, дружбы и ярких эмоций! Желаю всем ребятам отличного настроения и незабываемых впечатлений!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

России, ее традициям и истории посвящена первая смена в «Родине». В настоящее время здесь отдыхают 320 ребят. В этом году на территории оздоровительного центра сделали большой веревочный парк.

Лагерь «Ромашка» встретил 130 детей множеством интересных мероприятий в рамках концепции Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.