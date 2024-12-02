Более 5 тыс человек побывали в парке Подольска на открытии «Зимы в Подмосковье»

В Подольске на открытии сезона «Зима в Подмосковье» центральной площадкой стал парк имени Виктора Талалихина, его посетили более 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей встречала живая музыка оркестра Подольской филармонии и предновогодняя атмосфера. В этот день открыли каток, организовали мастер-классы и выступления сказочных героев. Дети смогли отправить свои письма на почту Деда Мороза.

Чтобы гости не замерзли в первый день зимы, зажгли теплый очаг, где все желающие смогли угоститься чаем и баранками. Главным событием вечера стало зажжение новогодней ели.

«В рамках проекта нашего губернатора Андрея Воробьева подготовили для жителей множество интересных мероприятий. Уверен, что жителям понравятся активности, которые мы приготовили на эту зиму. Впереди нас ждет насыщенный сезон!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В детском парке культуры и отдыха в Климовске во время мастер-класса «Зимний пейзаж» дети и взрослые могли проявить свои художественные таланты, рисуя картины. Также открылась почта Деда Мороза по приему писем с заветными желаниями.

Гостей парка встречали сказочные персонажи. Провели акцию «Горячий самовар» у зоны теплого очага. Все желающие могли согреться горячим чаем со сладостями.

Кульминацией праздника стала концертно-развлекательная программа от коллектива Дома культуры имени 1 Мая с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.