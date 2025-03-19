Более 5 млн пользователей используют OK и VK Знакомства ежемесячно

OK и VK Знакомствами воспользовались более 5 млн человек за февраль

В феврале 2025 года число уникальных пользователей (MAU) сервисов OK Знакомства и VK Знакомства, входящих в состав VK, превысило отметку в 5 млн, сообщает пресс-служба VK.

Сервис OK Знакомства, запущенный 22 января текущего года, уже в первый полный месяц работы продемонстрировал впечатляющий результат, собрав более 1 млн пользователей.

Популярность OK Знакомств объясняется новизной сервиса и его ориентацией на консервативную аудиторию, предпочитающую традиционные ценности и классические механики интернет-знакомств, такие как параметрический поиск и возможность отправки сообщений без мэтча. Главные цели таких пользователей — поиск друзей, серьезных отношений и создание семьи.

За 2024 год активная месячная аудитория VK Знакомств выросла на 42%, увеличившись с 3,1 до 4,4 млн человек. В прошлом году VK Знакомства также значительно расширили базу новых пользователей.

Ключевыми факторами роста стали улучшенные алгоритмы рекомендаций, обновления продукта и внедрение новых функций. В прошлом году сервис представил инновационный способ поиска партнера по интересам: пользователи получили возможность выбирать анкеты на основе общих увлечений в тематических подборках.

Кроме того, были добавлены дополнительные подборки «Знакомятся сейчас» и «Находятся неподалеку», помогающие быстрее замэтчиться с пользователями, которые в данный момент онлайн и живут рядом. Также VK Знакомства запустили специальный раздел «Учатся вместе с вами», где пользователи могут находить анкеты студентов своего университета.