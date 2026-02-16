Более 5 800 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа за неделю

С 9 по 15 февраля в систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 5800 обращений от жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.а неделю с 9 по 15 февраля жители Одинцовского округа обратились в систему-112 более 5800 раз. Наиболее часто граждане вызывали скорую медицинскую помощь — зарегистрировано 2862 обращения. В полицию и ГИБДД поступило 1297 вызовов, по линии МЧС и пожарной охраны — 89, в газовую службу — 398.

11 февраля отмечался Европейский день единого номера экстренных служб «112». Эта дата выбрана для повышения осведомленности о едином номере помощи, который действует в странах Европейского союза с 2009 года.

Номер «112» позволяет обратиться за помощью в любой чрезвычайной ситуации. Он работает круглосуточно и бесплатно, даже при отсутствии SIM-карты или нулевом балансе. В Московской области Система-112 координирует работу скорой помощи, полиции, пожарных и аварийных служб, обеспечивая оперативное реагирование на обращения.

При звонке на номер «112» важно сохранять спокойствие и четко сообщать адрес и суть происшествия. Система-112 Московской области работает 24/7 для обеспечения безопасности жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.