Более 485 тысяч школьников Подмосковья почтили память блокадников Ленинграда

Более 485 тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей из Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии памятной даты советники директоров по воспитанию совместно с обучающимися школ и учреждений среднего профессионального образования организовали вечер-реквием «Дорогами памяти». В ходе мероприятия участники читали и обсуждали личные истории из дневников жителей блокадного Ленинграда.

Кроме того, «Навигаторы детства» провели совместные акции с Движением Первых в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти у Невы». Наставники вместе со школьниками и студентами подготовили иммерсивные постановки о детях блокадного Ленинграда. В рамках проекта «Герои разных народов: защитники Ленинграда» участники рассказали о судьбах воинов разных национальностей, защищавших город.

Также совместно с Российским обществом «Знание» были проведены лекции «История Великой Победы: освобождение Ленинграда от фашистской блокады». Организаторы рассказали молодому поколению о важности памяти, человечности и национального единства.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.