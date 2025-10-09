Более 4,6 тыс новых видеокамер появилось в Подмосковье в III квартале этого года

В рамках программы «Безопасный регион» в Подмосковье в третьем квартале было установлено 4 648 видеокамер. Среди них 3 562 камеры установлены в общественных местах и на социальных объектах. 1086 видеокамер появились на подъездах многоквартирных домов, обеспечивая дополнительные меры защиты для жильцов, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Сегодня в системе «Безопасный регион» уже более 161 тыс. видеокамер. Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.

Так, в рамках благоустройства сквера на ул. Крупешина в Балашихе, для охраны правопорядка и спокойствия жителей, было установлено 6 новых камер. В Ивантеевке в парке культуры и отдыха появилось 18 видеокамер. На Каштановой аллее на Парковом проезде в Коломне — 12.

«В общественных местах с большой проходимостью людей устанавливается видеонаблюдение, добавляются маршруты патрулирования правоохранительных органов и народных дружин. Данные меры нацелены на повышение уровня правопорядка и формирование надежной обстановки в городе для каждого жителя. В случае возникновения правонарушений, записи с камер помогают точно фиксировать время и место событий, а также последовательность действий злоумышленников», — подчеркивает руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.