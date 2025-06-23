Более 450 тыс звонков от жителей Подмосковья принял робот Галина с начала года

С января 2025 года голосовой помощник подмосковных офисов «Мои Документы» Галина принял более 450 тыс. звонков. Из них свыше 280 тыс. звонков было обработано без необходимости переключения на оператора. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«МФЦ активно внедряют в работу цифровые технологии. Робот Галина, обрабатывающая около 60 процентов всех входящих звонков, является ярким примером этого процесса. Основное преимущество голосового помощника — в способности функционировать в круглосуточном режиме на каждодневной основе, без выходных и праздников», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Робот предоставляет информацию о наиболее востребованных услугах МФЦ, консультирует по вопросам уплаты государственной пошлины, информирует о статусе готовности документов, сообщает о режиме работы офисов, записывает или отменяет запись на прием.

Обратиться в единый многоканальный центр обработки звонков МФЦ можно по номеру 122, добавочный 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.