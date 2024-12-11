Более 450 тыс обращений поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья

Горячая линия социальной поддержки 122-6 работает в Подмосковье с сентября 2022 года. С ее помощью можно решить практически любой вопрос, связанный с получением мер социальной поддержки, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ежедневно контакт-центр принимает около 1 500 обращений, а в месяц поступает в среднем 40 тысяч звонков от жителей Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что горячая линия помогает жителям региона получить необходимую помощь прямо из дома и в оперативном режиме. С начала этого года операторы обработали свыше 450 тысяч обращений от жителей Подмосковья, а с начала работы горячей линии было уже более миллиона обращений.

Самые часто задаваемые вопросы касаются получения компенсации за коммунальные услуги — более 28 тыс., ежемесячной доплаты к пенсии — свыше 15 тыс., а также санаторно-курортного лечения — 12,5 тыс.

Очень важно, чтобы жители Подмосковья, нуждающиеся в помощи, всегда знали, что можно обратиться по телефону 122-6 с территории Московской области или 8 (800) 550-50-30 из любого региона России за необходимой им информацией о льготах и выплатах. Операторы ответят на все вопросы, которые задают жители. Ни одно обращение не останется нерешенным.

На линию можно обратиться по вопросам оказания материальной помощи, трудоустройства, социальной помощи инвалидам, получения социальной карты жителя Московской области, социальной поддержки семей с детьми, участников СВО и другим вопросам.

Операторы горячей линии предоставляют профессиональные консультации ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.