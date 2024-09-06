Более 450 наблюдателей обеспечивают прозрачность выборов в Реутове

Выборы депутатов городского совета в Реутове проходят под пристальным вниманием наблюдателей. За ходом голосования наблюдают представители от партии «Единая Россия», сообщил руководитель фракции в Реутове Геннадий Коконин.

«„Единая Россия“ выдвинула 1 799 наблюдателей, которые будут присутствовать на каждом избирательном участке, чтобы обеспечить честность и легитимность голосования», — отметил Геннадий Коконин.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.