Более 450 человек оформили услугу по присвоению судейской категории в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 450 заявлений на присвоение квалификационных категорий спортивных судей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга позволяет получить первую судейскую категорию, при наличии второй судейской категории или спортивного звания по соответствующему виду спорта.

Заявление могут подать Московские областные спортивные федерации либо подразделения федеральных ведомств, занимающихся развитием военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта.

Услуга «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг», а также в мобильном приложении Добродел. Предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.