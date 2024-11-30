Более 45 тысяч россиян посетили выставку «Зеленый квадрат», на которой были представлены произведения искусства, созданные из вторичных материалов. Это мероприятие, организованное Российским экологическим оператором, привлекло посетителей из таких городов, как Крым, Сочи, Подмосковье, Нижний Новгород, Тверь, Саратов, Казань и Мелитополь. Арт-объекты выставки были созданы участниками конкурса, проведенного в сотрудничестве с арт-кластером «Таврида», сообщила пресс-служба РЭО.

«Наша выставка „Зеленый квадрат“ побывала на фестивале „Таврида.АРТ“ в Крыму, в Мелитополе, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Твери, а также на Российском экологическом форуме в Московской области и Всемирном фестивале молодежи в Сочи. За менее чем год ее посетили 45 тысяч человек. Первоначально это был конкурс, направленный на привлечение внимания к вопросам экологии и защиты окружающей среды, через принципы циклической экономики, когда отходы получают вторую жизнь. Конкурс превратился в передвижную выставку, которая продолжит свое путешествие по другим регионам России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ВФМ, где представили «Зеленый квадрат», привлек свыше 20 000 участников из 188 стран в возрасте от 18 до 35 лет. На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму и выставке РЭО присутствовало более 10 700 гостей. В Твери на арт-объекты пришли посмотреть 5000 человек, в Казани — 3529, в Нижнем Новгороде — 1000, в Саратове — 1000, а в Мелитополе — 269. На РЭФ экспозицию оценили 3500 участников.

«Конкурс „Зеленый квадрат“ стартовал в начале 2024 года. Из более чем 560 заявок были отобраны участники, которым предстояло создать арт-объекты из отходов и заявить о себе на всю страну. Впервые „Зеленый квадрат“ был представлен на ВФМ, а затем переместился в Крым для выставки на территории арт-кластера „Таврида“. Позже выставка отправилась в турне по различным городам. Мы рады, что столь большое количество жителей нашей страны смогли погрузиться в экологические вопросы через искусство», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты, представленные на выставке, были созданы в рамках одноименного конкурса «Зеленый квадрат», проводимого Российским экологическим оператором совместно с арт-кластером «Таврида» в связи с приближением Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Дополнительную информацию можно найти по ссылке.