Более 4,5 тыс школьников Химок сдадут выпускные итоговые испытания в этом году

На следующей неделе в Химках стартует основной период сдачи государственных итоговых испытаний для выпускников 9 и 11 классов. В этом году ОГЭ и ЕГЭ будут сдавать более 4,5 тыс. школьников городского округа, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Первый экзамен для выпускников 9-х классов пройдет 21 мая по иностранным языкам, а последние испытания проведут 14 июня во физике, биологии, информатике и литературе. С 24 июня по 2 июля также предусмотрены резервные дни сдачи.

Основной период сдачи единого государственного экзамена для 11-х классов начнется 23 мая по географии, литературе и химии. Аттестация завершится 11 июня, крайними предметами станут история, биология и письменная часть по иностранным языкам. С 20 июня по 1 июля запланированы резервные дни ЕГЭ.

Главное изменение этого года — выпускникам 11-х классов дали возможность пересдать любой из предметов, чтобы повысить баллы. Однако важно учитывать, что первый результат будет аннулирован в любом случае, даже если он был выше, чем в пересданном экзамене. Повторная сдача пройдет в начале июля, а результаты станут известны до начала приемной кампании в вузы. Также не позднее, чем за две недели до экзамена выпускники могут изменить или дополнить перечень предметов при наличии уважительных причин. Остальные изменения касаются формулировок и количества заданий в тестах.

Кроме того, 20 мая в 16:00 по всей России будет проведено родительское онлайн-собрание, по итогам которых родители выпускников 9-11 классов узнают тенденции образования в 2024 году, что дает образование в лучших вузах и колледжах страны, а также получат готовый план подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В этом году наиболее популярными предметами по выбору ОГЭ среди химчан стали: обществознание, география и информатика. В топ-3 предмета по выбору ЕГЭ — профильная математика, обществознание и информатика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.