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Более 4,5 тыс нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье в 2024 г

С начала нынешнего года в Подмосковье зафиксировали более 4,5 тыс. нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала 2024 года более 1 000 инспекторов лесной охраны комитета лесного хозяйства Московской области ежедневно выходили на патрулирование земель лесного фонда и контролировали соблюдение лесного законодательства. За это время было зафиксировано 4 523 нарушения», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений инспектора лесной охраны обнаружили на территории Бородинского, Виноградовского, Волоколамского, Дмитровского и Истринского лесничеств.

Евгений Агулов уточнил, что чаще всего выявлялись нарушения:

правил пожарной безопасности в лесах — 1 938;

правил санитарной безопасности в лесах — 780;

самовольное занятие лесных участков — 601.

По всем нарушениям составлены протоколы об административных и уголовных правонарушениях. В 75% случаев виновные установлены.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Кроме того, помимо штрафов, ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.