Более 4,5 тыс детей из Подмосковья отдохнут летом на Черноморском побережье

Более 4,5 тыс детей из Московской области отдохнут летом на побережье Черного моря. Большое внимание уделят физической активности и рациону питания, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Первые 400 ребят из Подмосковья уже отправились отдыхать на Черноморское побережье. Они проведут три насыщенные недели в детском лагере „Электрон“ в Анапе. Всего же за лето планируется охватить отдыхом на море 4 500 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», — сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Отдых для детей пройдет в 4 детских лагерях в Анапе, Туапсе и Геленджике. Ребят ждут интересные игры и конкурсы, спортивные состязания, а также развивающие занятия.

В ведомстве уточнили, что отдых ребят будет проходить под присмотром опытных педагогов, а также вожатых. Большое внимание уделят физической активности и рациону питания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.