Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры Подмосковья

В Московской области услуга для жителей в возрасте 65 лет и старше доступна на региональном портале. С марта 2024 года семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка». Выплата предоставляется, если доход неработающего пенсионера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тысяч рублей. В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Для удобства пользователей в карточку услуги добавлены подсказки, которые помогут корректно ввести все данные.

Ведомство рассмотрит заявку в течение 7 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

На портале госуслуг Московской области доступно более 370 услуг как для жителей, так и для бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.