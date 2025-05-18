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Более 4300 растений высадили в Химках в рамках акции «Сад Памяти»

В Химках провели международную экологическую акцию «Сад Памяти», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители округа вместе с волонтёрами высадили свыше 950 деревьев и 3400 кустарников на 122 площадок во всех микрорайонах. Центральной локацией стал сквер Марии Рубцовой.

Акция объединила более двух тысяч неравнодушных жителей, представителей общественных организаций, образовательных учреждений и администрации.

«Мы всей семьёй приняли участие в акции. Это не просто посадка деревьев, это наш вклад в сохранение истории. Очень трогательно осознавать, что каждое дерево — в память о павших героях», — поделился житель Химок Александр Логинов.

Акция «Сад Памяти» прошла в рамках национального проекта «Экология» и посвящена памяти 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.