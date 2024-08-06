Более 430 игровых элементов отремонтировали на площадках Подмосковья в июле

За качеством выполнения ремонтных работ на территории Подмосковья регулярно следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В июле по заявкам жителей было отремонтировано более 430 игровых элементов на детских площадках региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Можайском городском округе завершилась реставрация игровых элементов на детской площадке. Сотрудники управляющей компании привели в нормативное состояние детскую горку на площадке в селе Семеновское, а также на ул. Победы, возле домов № 24, 25, 36. Все выявленные дефекты были устранены.

На территории городского округа Химки по адресу: ул. Зеленая, дом № 1 силами подрядной организации были проведены комплексные работы по покраске и ремонту всех элементов, входящих в состав детской игровой площадки.

Текущие локальные работы позволяют не только продлить срок эксплуатации сооружений, но и обеспечить безопасность детей.

Сообщить о замечаниях в содержании детских игровых площадок в своем дворе жители могут обратившись в территориальный отдел мунципалитета, адреса и контактные телефоны которых указаны на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.