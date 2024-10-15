Более 4,3 тыс телефонных звонков поступило на робота «Женю» за две недели

С 1 октября 2024 года более 13 тыс. звонков поступило на робота «Женю». 4,3 тыс. звонков робот закрыл самостоятельно без подключения оператора, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Наиболее популярная тематика — это отопление. Свыше 1,7 тыс. обращений принял робот по этому направлению.

Робот «Женя» — голосовой помощник, который круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по ключевым вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4. Он консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, отправляет заявки в диспетчерскую службу. Кроме того, «Женя» предоставляет информацию о работе управляющих компаний, счетчиках и платежах, при необходимости соединяет с оператором, а также перезванивает жителям, чтобы убедиться в решении их проблем.

Так, с 1 октября 2024 года голосовой помощник более 5 тыс. раз проконсультировал жителей по вопросам отопления, электро- и водоснабжения и завел более 500 заявок по этой тематике в диспетчерскую службу.

В Подмосковье узнать дату запуска отопления по конкретному адресу можно также в приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Услуги» — «График отопления», ввести адрес и посмотреть информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.