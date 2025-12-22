Более 4,3 тыс школьников Подмосковья подали заявки на участие в госэкзаменах онлайн

Более 4,3 тысячи учеников Подмосковья за неделю подали заявки на участие в ЕГЭ и ОГЭ через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За прошедшую неделю свыше 4,3 тысячи школьников Подмосковья воспользовались онлайн-услугой подачи заявок на участие в Едином и Основном государственных экзаменах через региональный портал госуслуг.

Самой востребованной услугой недели стала выписка из домовой книги — ее оформили более 16,7 тысячи раз. На втором месте по популярности оказалась выдача и замена социальных карт жителя Московской области, по которой поступило около 8 тысяч заявок. В рейтинг также вошли услуги по присвоению адреса (свыше 4,2 тысячи заявлений) и записи в кружки и секции (более 3,5 тысячи заявлений).

На региональном портале доступно более 400 электронных услуг для жителей и бизнеса. Получать их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.