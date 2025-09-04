Более 4,3 тыс исследований яиц провели в Подмосковье с начала года

Ветеринарно-санитарные эксперты Московской области обеспечивают постоянный контроль качества яичной продукции, поступающей на рынки и ярмарки региона. Каждая партия куриных и перепелиных яиц проходит обязательную проверку, включающую органолептический анализ чистоты, целостности скорлупы и качества содержимого, а также овоскопию — метод просвечивания для оценки состояния белка, желтка и воздушной камеры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За 8 месяцев 2025 года специалисты провели 3465 исследований более 3 тысяч проб куриных и перепелиных яиц. В ходе лабораторного контроля с реализации было снято 618 единиц продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности. Каждая партия яиц сопровождается обязательной документацией, подтверждающей ее качество и безопасность. К реализации не допускаются яйца водоплавающей птицы, продукция с поврежденной скорлупой, загрязнениями и нарушениями маркировки.

В ведомстве отметили, что регулярный лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и предотвращать поступление в продажу некачественной продукции. Потребителям рекомендуется приобретать яйца только в санкционированных местах торговли, где обеспечен необходимый ветеринарно-санитарный надзор и вся продукция имеет соответствующие документы качества. Покупка товаров в местах несанкционированной торговли может представлять риск для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.