Более 42 млрд руб потратили в Подмосковье на защиту и восстановление лесов за 12 лет

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в ходе открытой трибуны об состоянии лесов Подмосковья сообщил, что региональный бюджет за 12 лет выделил около 42 млрд рублей на защиту и сохранение лесных массивов.

«Чтобы коренным образом изменить ситуацию, в 2012 году в ведение Подмосковья были переданы леса. С тех пор мы делам все возможное, чтобы сохранить наши зеленые легкие нашего столичного региона. На эти цели за 12 лет из регионального бюджета было выделено 42 млрд рублей», — сообщил Брынцалов.

Он уточнил, что эти средства были использованы для проведения противопожарных мероприятий, восстановление лесных массивов и борьбу с несанкционированными свалками.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.