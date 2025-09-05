Более 41 тыс заявок для выплат на новорожденного поступило на портал Подмосковья

С начала года электронной услугой «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 41 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Право на получение выплаты имеет семья, которая ранее не получала подарочный набор. Оформить услугу могут родители на детей, которые родились в Московской области не ранее 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 20 тыс. рублей.

При подаче заявления необходимо заполнить данные свидетельства о рождении, а также банковские реквизиты. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты деньги поступят на счет.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.