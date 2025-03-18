Более 400 жителей Реутова приняли участие в первой экоакции 2025 года

В Реутове состоялась первая в этом году экологическая акция, направленная на раздельный сбор отходов. Мероприятие, организованное экодвижением «Раздельный сбор», объединило более 400 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За два часа акции удалось собрать около тонны вторсырья. Среди переданных на переработку отходов — макулатура, алюминиевые и железные крышки, банки, посуда. Кроме того, было собрано более трех больших мешков пластика, несколько мешков стекла, пленки и пакетов.

В рамках традиционной инициативы «Добрые крышечки» участники передали пластиковые крышки, которые будут направлены на переработку и благотворительные цели. Часть собранных фракций вывез региональный оператор по обращению с ТКО. Вторсырье будет направлено на комплекс по переработке, где его досортируют и передадут переработчикам.

Экологические акции в Реутове неизменно привлекают внимание жителей, которые активно поддерживают инициативы по раздельному сбору отходов. Подобные мероприятия не только способствуют сохранению окружающей среды, но и формируют культуру осознанного потребления.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и подчеркнули, что подобные акции станут регулярными, позволяя вовлекать в экологическое движение еще больше горожан.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.