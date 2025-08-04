Более 400 заявок на оформление лицензии на фармдеятельность получили в Подмосковье

С начала года электронной услугой «Лицензирование фармацевтической деятельности» на региональном портале воспользовались более 400 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Лицензирование фармацевтической деятельности» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Получить услугу могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной продажей лекарств. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Результат услуги поступит в личный кабинет заявителя в виде выписки из реестра лицензий или уведомления об отказе.

В рамках госуслуги можно также подать заявление о прекращении срока действия лицензии, внесение изменений в реестр либо получение сведений из него. Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно. Стоимость других услуг можно уточнить на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.