Более 400 тыс жителей Подмосковья уже скачали социальный паспорт льготника

В Московской области жители имеют уникальную возможность скачать электронный социальный паспорт льготника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Все чаще жители отдают предпочтение электронным документам. Например, цифровой паспорт льготника скачали уже свыше 400 тыс. жителей Подмосковья. Чаще всего им пользуются многодетные семьи, которые могут бесплатно посещать музеи, показав его на своем смартфоне», — сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Цифровой паспорт содержит штрих-код социальной карты. Там можно узнать льготную категорию и реквизиты документов, подтверждающие ее, социальные льготы и даты их действия. Помимо этого, соцпаспорт позволяет получить скидку в ряде торговых сетей и организаций, а также бесплатно сходить в музей и на культурные мероприятия всем членам многодетной семьи.

Использование соцпаспорта намного удобнее бумажного удостоверения, потому что находится всегда под рукой в смартфоне.

Свой социальный паспорт жители могут скачать на главной странице регионального портала госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.