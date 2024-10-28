Более 400 первокурсников Подмосковья посвятили в студенты

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа подмосковного колледжа «Энергия» состоялось мероприятие для первокурсников — посвящение в студенты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Посвящение в студенты торжественно началось с исполнения гимна России. Праздник открылся презентацией визиток — танцевально-музыкальных номеров, в которых ребята рассказали о своих группах и будущей специальности. Студенты придумали сценки и интерактивные выступления, чтобы продемонстрировать, как технические навыки и креативность переплетаются в их будущих специальностях. 18 групп подготовили девизы, стенгазеты, презентации своих специальностей и профессий.

С поздравительной речью выступила заведующий структурного подразделения Надежда Близнякова, пожелав ребятам насыщенную студенческую жизнь.

Ведущими мероприятия стали амбассадоры «Профессионалитета», которые организовали конкурсы и испытания для новоиспеченных студентов. Старосты групп прошли творческие испытания посвящения. Были показаны шуточные сценки и скетчи.

Кураторы вручили зачетные книжки, счастливыми обладателями которых стали боле 400 студентов.

«Первокурсники стали полноправными членами большой и дружной семьи, частичкой единого целого — они стали студентами нашего колледжа. Это ежегодное традиционное мероприятие, которое служит началом отсчета самого яркого периода в жизни каждого студента», — сказал представитель учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.