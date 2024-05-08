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Более 400 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на новорожденного в 2024 году

С начала года в Подмосковье родители более 20 тыс. детей получили денежную выплату на новорожденного. Общая сумма выплат составила свыше 400 млн рублей. Размер выплаты фиксирован — 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Также родители, по-прежнему, могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор «Я родился в Подмосковье», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья, министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Подарочный набор или выплата в рамках национального проекта «Демография» положены на каждого новорожденного. Такую поддержку могут получить родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Набор «Я родился в Подмосковье» включает в себя более 50 самых необходимых предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Получить подарочный набор мамы могут сразу в роддоме.

При выборе денежной выплаты вместо набора, 20 тыс. рублей поступят на счет проактивно в течение 10 дней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.