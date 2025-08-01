Более 400 мероприятий подготовили в Ленинском округе в последний месяц лета

Последний месяц лета и школьные каникулы в Ленинском городском округе обещают быть насыщенными и полезными. Свыше 400 культурно-развлекательных мероприятий подготовили для жителей и гостей муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы стремимся создать яркую и разнообразную программу, которая удовлетворит интересы всех категорий граждан. В августе мы запланировали множество культурных и развлекательных активностей, которые позволят не только хорошо провести время, но и расширить свой кругозор», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

В августе жителей и гостей Ленинского округа ждут разнообразные мероприятия. Культурная программа представлена выставками в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» и в сквере «Юность». Библиотеки округа предложат творческие и познавательные программы, а парки муниципалитета станут площадками для творческих мастерских, спортивных соревнований, экологических уроков и оздоровительных мероприятий. Для детей в летних лагерях будут проводиться познавательные беседы. Стадион «Металлург» станет площадкой для мотобола, футбольных матчей и сдачи норм ГТО. Кроме того, компания «Брусника» организует летний фестиваль «Лето с Брусникой» по выходным, включающий различные музыкальные, спортивные и творческие активности.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей округа активно участвовать в предстоящих мероприятиях и наслаждаться летом в нашем муниципалитете», — добавил Владимир Каширин.

В честь приближающегося Дня физкультурника муниципалитет готовит насыщенную программу: спортивные состязания, познавательные активности, веселые игры и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.