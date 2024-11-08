Более 40 жителей деревни Крюково смогли задать вопросы на «Выездной администрации»

Традиционную «Выездную администрацию» провел глава муниципалитета городского округа Чехов Михаил Собакин. Жители деревни Крюково и окрестных населенных пунктов смогли задать вопросы и оставить свои обращения не только сотрудникам администрации, но и представителям управляющих компаний и смежных отраслей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вопросы прозвучали от содержания многоквартирных домов до частных обращений, касающихся земельно-имущественных отношений.

В этом году отремонтирована основная дорога, ведущая в населенный пункт. Также жители просили обратить внимание на её освещение. Михаил Собакин дал поручение рассмотреть данный вопрос при формировании программы «Светлый город» на следующий год.

Помимо этого, глава выслушал беспокойства о содержании контейнерных площадок, нестабильном энергоснабжении и об автобусном сообщении. Все обращения оформлены в протокол и по каждому определен исполнитель.

Те вопросы, которые могут быть решены в кратчайшие сроки, будут приняты к исполнению. Те, которые требуют большего времени и детальной проработки, останутся на контроле до окончательного их решения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.