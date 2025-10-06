Более 40 тыс заявлений на государственную соцпомощь подали в Подмосковье

С начала года электронной услугой «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» воспользовались более 40 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Оформить выплату могут малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, семьи, состоящие из ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, а также одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.