Более 40 тыс семей в Московском регионе получают выплаты из средств маткапитала

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают более 40 тыс. семей из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба СФР по Москве и Московской области.

В этом году она стала больше, поскольку ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января он составляет в Москве — 19 586 рублей; в Московской области — 17 747 рублей.

Для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения (в Москве — 45 324 рубля; в Московской области — 36 592 рубля).

Выплату можно получить на каждого ребенка до 3 лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Имущественная обеспеченность родителей при этом не учитывается.

Для уточнения интересующих вопросов можно обратиться к специалистам отделения СФР по Москве и Московской области, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).