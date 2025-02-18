Более 40% объектов ТКО получили негативные орнитологические заключения

Российский экологический оператор (РЭО) провел анализ ситуации с орнитологическими обследованиями объектов, связанных с твердыми коммунальными отходами (ТКО), расположенных в шестой подзоне приаэродромных территорий. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на совещании по вопросам авиационной безопасности.

В ходе анализа было выявлено 164 объекта ТКО, находящихся на расстоянии менее 15 километров от контрольных точек аэродромов, в 60 субъектах России. Из данного числа на 135 объектов заключены контракты на проведение исследований, в то время как по 29 объектам такие договоры отсутствуют.

«Ситуация вызывает особую озабоченность в 19 регионах, которые попадают в категорию „красной зоны“. В некоторых субъектах до сих пор не оформлены соглашения по основным полигонам, что создает угрозу их закрытия и возможного мусорного кризиса. Наиболее сложное положение наблюдается в Республике Ингушетия, Республике Тыва и Хабаровском крае», — отметил глава РЭО.

В 2024 году РЭО планирует внедрить новую технологию мониторинга объектов размещения ТКО, используя беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект.

«Разработанные нами нейросетевые алгоритмы позволяют с точностью свыше 80% автоматически выявлять массовые скопления птиц. Эта система значительно эффективнее, чем ручные расчеты, а результаты ее работы полностью документированы», — подчеркнул Денис Буцаев.

Для решения выявленных проблем РЭО предлагает установить ясные критерии для оценки рисков и требования к объектам, включая обязательное покрытие и технические средства защиты, а также утвердить использование беспилотных авиационных систем как основного метода оценки численности птиц на полигонах.