сегодня в 17:27

Более 40 га леса вблизи деревни Антоновка в Истре приведут в порядок

Сотрудники лесной охраны Истринского лесничества держат на контроле ход санитарно-оздоровительного мероприятия на территории Деньковского участкового лесничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Здесь проходит выборочная санитарная рубка, назначенная после проведенного лесопатологического обследования. На лесном участке площадью 47,1 га с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений выборочно уберут сухостойные, усыхающие, пораженные болезнями, заселенные вредителями, а также другие поврежденные деревья.

«На площади осуществляется утилизация порубочных остатков путем контролируемого сжигания, согласованного в установленном порядке и выполняемого с учетом погодных условий», — прокомментировал старший участковый лесничий Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Андрей Уланов.

Также комфортно и безопасно станет на лесном участке вблизи деревни Падиково округа Истра — в границах Рождественского участкового лесничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.