Более 40 фактов незаконной рубки зафиксировали в Подмосковье с начала года

Лесная охрана комитета лесного хозяйства ежедневно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений. С начала 2025 года зафиксировано 47 таких нарушений. В настоящее время возбуждено 8 уголовных дел, по остальным проводятся процессуальные действия. Общий вред, причиненный лесам, составил свыше 4,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

до 5 000 рублей;

на должностных лиц — до 50 000 рублей;

на юридических лиц — до 500 000 рублей.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (ст. 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 или 2) незаконная рубка, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

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