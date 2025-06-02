Более 40 детей из Чехова отправились на отдых в оздоровительный лагерь «Озерный»

В этом году администрация муниципального округа Чехов совместно с окружным управлением соцразвития № 16 предоставили более 170 путевок в санаторно-курортные организации и детские оздоровительные лагеря Подмосковья для детей из многодетных семей и неполных семей, детей с ограниченными возможностями по здоровью и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В течение 4 смен они смогут отдохнуть и оздоровиться, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с этим, более 40 детей из семей военнослужащих, участников специальной военной операции отдохнут в детском центре «Литвиново». Вчера туда привезли ребят на первую смену. В этом летнем сезоне запланировано 6 смен по 14 дней. Каждая смена уникальна и тематически направлена. Отдых традиционно дарит детям множество эмоций и увлекательных моментов.

Традиционно в первый летний месяц на базе общеобразовательных школ будут работать лагеря дневного пребывания. Для детей с 7 до 12 лет откроются 25 лагерей, в которых отдохнут и будут заняты интересными мероприятиями 560 учащихся.

Для двухсот детей от 12 до 15 лет в 17 зданиях школ предусмотрены профильные лагеря. Дополнительно в течение каникул организованы летние досуговые площадки на базе Домов культуры, а также различные спортивные сборы и мероприятия, направленные на развитие физических качеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.