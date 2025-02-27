Более 40 активистов посвятили в ряды «Движения Первых» в Орехово-Зуевском округе

В Орехово-Зуевском городском округе состоялось посвящение в ряды «Движения Первых». На 42 активиста «Движения Первых» стало больше. Впереди — новые возможности, знакомства, яркие мероприятия и ежедневный вклад в будущее округа и страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребят поздравили первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова, председатель совета депутатов Александр Бабаев, депутат совета депутатов Николай Осокин и заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Подмосковья Кирилл Наумов.

В «Движении» уже более 17955 участников из нашего округа, функционирует 31 первичное отделение, в том числе на базе молодежных клубов и вуза. Для ребят доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться: от волонтерства, экологии и медиа до науки и творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.