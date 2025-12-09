Более 4 тысяч человек посетили городские катки в Дубне с начала сезона

Более 4 тысяч жителей и гостей Дубны посетили два городских катка с искусственным льдом за девять дней работы с начала сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне за девять дней работы двух катков с искусственным льдом их посетили более 4 тысяч человек.

Посетителей привлекают бесплатный вход, качественный лед, теплые раздевалки, прокат коньков, иллюминация и музыка. Вход на каток осуществляется по QR-коду, который можно получить через приложение «Мое Подмосковье» или в кассе катка. Прокат коньков предоставляется при наличии залога: водительского удостоверения, свидетельства о рождении, военного билета или денежного залога в размере 2 тысяч рублей.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что катки стали главной точкой притяжения в зимний период и лучшим местом для встреч и семейного отдыха. Катки работают ежедневно с 10:00 до 22:00 на Молодежной поляне и на стадионе «Волна» в обеих частях города.

